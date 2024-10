Secondo quanto riportato oggi da La Repubblica, Gerry Cardinale sta cercando investitori per tenersi il controllo del Milan. Tra undici mesi dovrà pagare a Elliott 693 milioni per il prestito fattogli dai vecchi proprietari, ma ora l'urgenza sembra quella di rimpolpare il capitale.

C'è infatti un documento in cui Washington Harbour, società di investimenti e consulenza finanziaria, prospetta per conto di RedBird a dei potenziali investitori l’acquisto di una quota azionaria, pari al 22% del capitale, per 150 milioni con la possibilità di uscire nel 2027 rivendendo le quote a 390. Un dossier che circola dallo scorso maggio negli ambienti finanziari internazionali.

Uno degli elementi chiave è il futuro stadio di proprietà, con ricavi ipotizzati da 211 milioni l'anno, anche se per metterlo in piedi è prevista una spesa di un miliardo, con una partenza dei lavori ad ottobre 2025 e la conclusione del 2029. Di recente c'è stato però un passo indietro per tornare all'idea della coabitazione con l'Inter.