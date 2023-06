Conclusi gli impegni con il Belgio, Romelu Lukaku comincerà oggi il suo pressing sul Chelsea per restare all'Inter. Il club nerazzurro, riporta oggi La Repubblica, "punta su Lukaku e sulla volontà del belga di restare a tutti i costi in nerazzurro, rifiutando qualsiasi altra destinazione. Il Chelsea, accettando la proposta di un nuovo prestito fatta da Marotta e Ausilio, risparmierebbe l’ingaggio lordo da 22 milioni e ne incasserebbe altri 8 per l’affitto annuale dell’attaccante.

Insomma i Blues hanno 30 milioni di buoni motivi per dare l’ok all’operazione. E nel frattempo ne hanno pagati 60 al Lipsia per regalare a Pochettino il 25enne francese Nkunku, che però è una punta esterna".