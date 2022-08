Sia Paolo Scaroni che Beppe Marotta sono corteggiati dalla politica. Due alti dirigenti di Milan e Inter: il primo è candidato alla guida di Milano-Cortina 2026, il secondo potrebbe finire al governo. "Navigato ad dell’Inter e artefice di un acrobatico mercato in slalom tra debiti, autogestione e finanziamento attraverso la cessione di giovani (Casadei e Pinamonti), raccoglie consensi trasversali nell’intero arco costituzionale per l’ipotesi di un ruolo nel futuro governo: è vicino al ministro dello Sviluppo economico Giorgetti, vicesegretario della Lega e varesino come lui, ma ha convogliato negli anni stima bipartisan".