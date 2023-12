Non si placa la polemica riguardante i calendari fittissimi per il calcio internazionale. Come evidenzia oggi La Repubblica, nella prossima stagione la Champions League passerà da 125 a 189 partite, nel 2006 il Mondiale a 48 squadre farà salire il numero da 64 a 104 e il Mondiale per club porterà i calciatori più forti a poter scendere in campo 89 volte in una stagione.

Secondo gli studi, nel 2022/23 il 49% ha giocato più di 50 partite e tra chi ne ha fatte in media 2 la settimana l’incidenza degli infortuni è salita da 4 ogni 1000 ore a 25 col 64% di guai muscolari, tendinei e alle ginocchia e alle caviglie, per un totale di più di 3000 infortuni nelle 5 principali leghe europee. Di questi, 679 solo in Serie A.