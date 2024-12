L'edizione odierna de La Repubblica dà un quadro ancora più chiaro di quanto potrebbe essere accaduto ieri a Edoardo Bove. Come riporta il quotidiano, il referto medico, al momento dell'ingresso in ospedale, parla di un arresto cardiaco dovuto a una torsione di punta. Un tipo di aritmia, si legge, con un battito cardiaco rapido e irregolare. Inoltre il ragazzo aveva livelli bassi di potassio nel sangue ed era stato defibrillato in ambulanza. Arrivato nella struttura che già respirava e con battito, i primi esami hanno escluso danni gravi a sistema circolatorio e cervello.