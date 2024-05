Secondo La Nuova Sardegna, il Cagliari avrebbe deciso di riscattare il cartellino di Gaetano Oristanio, reduce da una stagione in prestito in rossoblu. Il direttore sportivo Nereo Bonato verserà dunque nelle casse dell'Inter i 4 milioni pattuiti e poi attenderà le decisioni del club nerazzurro, che ha in mano un controriscatto da 6 milioni di euro per il classe 2002.

L'Inter potrebbe dunque incassare 4 milioni oppure decidere di riportare il giocatore alla base e cercare di cederlo a una cifra più elevata.