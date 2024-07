Francesco Pio Esposito sempre più vicino al ritorno in prestito allo Spezia. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Nazione, infatti, il classe 2005 torna alla corte di Luca D'Angelo in prestito dall’Inter con bonus sulle presenze. Manca solamente il nero su bianco dei Platek, che dovrebbe arrivare in queste ore. Ma il cerchio è quasi chiuso e il 18 luglio la squadra si ritroverà per il ritiro.