Il futuro di Nikola Milenkovic potrebbe legarsi a doppio nodo a quello di Andrea Pinamonti: secondo il quotidiano La Nazione, infatti, visto l'interesse della Fiorentina per l'attaccante trentino, l'affare potrebbe essere messo sullo stesso tavolo della trattativa per portare all'Inter il difensore serbo. Il club di Rocco Commisso chiede 17 milioni per Milenkovic ma potrebbe alleggerire la richiesta in caso di una corsia preferenziale per Pinamonti, al rientro all'Inter dopo l'ottima stagione disputata ad Empoli.