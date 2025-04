Nicola Zalewski ha convinto tutti. L'infortunio che l'ha tenuto per un po' lontano dal terreno di gioco non ha intaccato l'ottima impressione fatta fin dal suo debutto nel derby di campionato, quando a inizio febbraio servì l'assist a De Vrij per il definitivo 1-1.

Secondo la Gazzetta dello Sport, anzi, l'altra sera, ancora contro il Milan, la prestazione del polacco ha confermato le idee dell'Inter di riscattarlo dalla Roma a fine stagione. I patti sono chiari: servono 6,5 milioni di euro per trattenerlo a Milano e farlo diventare definitivamente un calciatore nerazzurro. Sono bastati un paio di mesi a Zalewski per convincere Inzaghi, conquistandolo con la sua capacità di farsi sempre trovare pronto, rivelandosi una risorsa preziosa per entrambe le fasce.