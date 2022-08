Asllani scalpita ed è pronto a esordire in campionato con la maglia dell'Inter, ma Brozovic potrebbe farcela a recuperare. "Non ha ancora fatto scattare un vero allarme la botta presa da Marcelo in partitella, che gli ha impedito di giocare l’ultima amichevole a Pescara contro il Villarreal - conferma la Gazzetta dello Sport -. Lunedì gli esami a cui si è sottoposto all’Humanitas di Rozzano hanno confermato un certo affaticamento e anche oggi il regista lavorerà a parte, ma il decorso va avanti bene. Nello staff medico nerazzurro c’è ottimismo: se tutto continuerà ad andare per il verso giusto, Brozo si metterà al centro dell’orchestra, nel ruolo in cui era (ma non è più) insostituibile". Eh già perché, rispetto al recente passato, adesso Inzaghi ha una valida alternativa nell'albanese arrivato dall'Empoli in estate e l'eventuale assenza del croato non fa più tremare il tecnico nerazzurro. Intanto, oggi nell’allenamento congiunto col Sant’Angelo Lodigiano toccherà proprio al giovane centrocapista.