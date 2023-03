"Le prime tre reti della nuova gestione di Domenico Tedesco le realizza proprio l’interista, che a causa dei suoi grossolani errori sottoporta contro la Croazia al Mondiale era diventato il simbolo di un Belgio vecchio, crollato sotto il peso di senatori dai quali il c.t. Roberto Martinez non aveva saputo, o voluto, affrancarsi. Anche se in Qatar Lukaku non avrebbe dovuto nemmeno esserci a causa di un infortunio al bicipite femorale" ricorda il quotidiano, senza dimenticare che l'interista è stato capace di ritoccare ancora una volta i suoi numeri di miglior marcatore all-time della nazionale belga (71 gol in 105 partite).