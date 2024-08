Dall'Europeo deludente a un avvio di stagione in nerazzurro da incorniciare. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, per Marcus Thuram è cambiato tutto nel giro di qualche settimana. Dagli affanni in nazionale alle gioie interiste: contro il Genoa, il figlio di Lilian ha dimostrato di essere di gran lunga il migliore della compagnia. Un'ottima notizia per Inzaghi che, rispetto a un anno fa, proverà a non dipendere così tanto da Lautaro, anche lui bisognoso ogni tanto di tirare il fiato.

Un Marcus a questa altezza è un tranquillante efficace - sottolinea la rosea -. E poi, sempre meglio avere una seconda bocca di fuoco se la prima è rinsecchita. Quanto visto in Liguria ha, comunque, fatto crescere l’ottimismo ad Appiano: è un’onda positiva che Inzaghi vuole cavalcare il più possibile, anche perché a nutrire Marcus c’è pure la nuova rivalità con Mehdi Taremi.