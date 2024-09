Oggi la Gazzetta dello Sport mette in evidenza il momento di tre interisti in particolare. Tre giocatori che saranno protagonisti del derby di domenica.

Il primo è Marcus Thuram, l'attaccante finora più costante e quello al quale Inzaghi non ha voluto ancora rinunciare. Anche contro il Milan, nell'ultima delle tre gare ravvicinate di questo primo tour-de-force, il francese sarà schierato dall'inizio, probabilmente con Lautaro. L'anno scorso fu uno degli uomini-derby, con un gol all'andata e uno al ritorno. Inzaghi punta al tris.

Il secondo è Nicolò Barella, a riposo a Monza e di nuovo titolarissimo con il City. Ebbene: il centrocampista sardo torna in Italia con i galloni del top-player dopo una prestazione gigante contro Guardiola. A lui manca ancora un gol nel derby...

Infine Denzel Dumfries, pronto ormai per la sua prima da titolare in stagione. L'ex PSV ci tiene particolarmente, anche perché davanti si ritroverà ancora una volta Theo Hernandez con il quale i rapporti non sono propriamente amichevole, per un duello che ha quasi sempre visto uscire vincitore il 2 nerazzurro.