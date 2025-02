Tegola per il Napoli: David Neres dovrà stare fermo per circa un mese e, tra le altre, salterà anche lo scontro diretto con l'Inter. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra costerà al brasiliano un periodo di riposo forzato, con uno stop previsto di 30-40 giorni. Possibile data del rientro contro il Venezia il prossimo 16 marzo.

Con Kvaratskhelia al PSG, la prima alternativa si chiama Okafor, ma opzioni possono essere anche Raspadori e Ngonge. Senza dimenticare Spinazzola, fermo però anche lui per un problema muscolare che lo pone in dubbio per la sfida a Inzaghi.