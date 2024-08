In definizione anche il futuro di Filip Stankovic, corteggiatissimo da diversi club. Come spiega la Gazzetta dello Sport, l'ex portiere della Sampdoria, rientrato all'Inter a fine prestito, è stato il primo obiettivo del Venezia per garantire un cambio di qualità a Joronen. Un ruolo che Stankovic riteneva stretto dopo la crescita evidenziata la scorsa stagione a Genova. Inoltre è arrivata anche la tentazione Nantes.

Ora, però, pare esserci un cambio di rotta del figlio di Dejan, orientato ad accettare il Venezia.