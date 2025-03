La Gazzetta dello Sport trova un parallelo benaugurante tra l'Inter di oggi e quella del Triplete: 58 punti dopo 27 giornate ora, contro i 59 di 15 anni fa. E poi un ottavo di finale di Champions alle porte e una semifinale da disputare, oggi col Milan, allora contro la Fiorentina. Di più: due rivali in corsa per lo scudetto oggi, proprio come il la Roma e il Milan di quella stagione storica.

La verità, insomma, è che nonostante tutte le problematiche del caso, questo gruppo è in linea con il grande obiettivo, ovvero quello di restare in corsa in ogni competizione.

La rosea puntualizza: l’Inter non è (ancora) la squadra italiana che ha giocato di più quest’anno - il Milan e l’Atalanta sono già a quota 41 partite -, ma sarà sicuramente quella maggiormente impegnata a fine stagione. E ha ottime chance di diventare il club del nostro Paese con più partite in una stagione, primato che spetta al Milan 2002-03 (61 match).

A Inzaghi servirà dare fondo q ogni energia, in particolare a quelle di chi finora ha giocato meno o ha dato meno quando chiamato in causa. "Qualche segnale è arrivato da Bisseck, certo, ultimamente anche da Zielinski. Ma c’è bisogno che in ogni modo cambino passo gli attaccanti e anche gli altri due centrocampisti, ovvero Frattesi e Asllani", si legge.