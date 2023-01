Con ogni probabilità, qualora fosse ancora a Milano, Milan Skriniar non sarà titolare contro l'Atalanta. E stavolta non si prevede un'accoglienza positiva per lui da parte di San Siro. "A prescindere da come finirà la sfinente trattativa con i parigini, lo slovacco ha ormai spezzato una volta per tutte il legame con il mondo nerazzurro - spiega la Gazzetta dello Sport -. Da quando ad agosto è stato platealmente messo in vendita fino al momento in cui, qualche giorno fa, ha firmato in gran segreto l’accordo con il prossimo club, il Psg, lo slovacco ha fatto un viaggio completo sulle montagne russe.

Ha vissuto una vita intera in pochi mesi, ha attraversato tutto lo spettro degli umani sentimenti: prima un po’ di naturale delusione nel vedersi messo in vetrina, poi ha prevalso l’umana ambizione, vista la possibilità di guadagnare almeno tre milioni in più a stagione e il sogno di allenarsi con Messi e Mbappé. I tifosi, però, vedono più la mancata riconoscenza e pure l’assenza di chiarezza: in certi momenti sarebbe servita qualche parola netta e, rileggendole adesso, alcune smaccate dichiarazioni d’amore per il nerazzurro sembrano stonate". Ovviamente, dovesse restare anche dopo la giornata di oggi, Inzaghi non potrebbe rinunciare a lungo alla sua colonna, che in ogni caso in questi mesi, nonostante le trattative col Psg, ha offerto il solito contributo in campo. "Ma il club è netto su un altro aspetto: mai più la fascia si arrotolerà al suo braccio", afferma la rosea.