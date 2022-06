Avvio facilitato per Inzaghi, ma solo sulla carta precisa la Rosea che parla di approccio facilitato, "anche se la lunga trasferta iniziale in Salento non va sottovalutata" come dimostra l’ultimo risultato allo stadio di Via del Mare. "Poi la Lazio all’Olimpico e la Cremonese a San Siro prima del derby. Due neopromosse nelle prime cinque, poteva andare peggio. L’Inter casomai può rimuginare sul fatto che assieme al Napoli sarà coinvolta nell’unico match clou alla ripresa post Qatar. Inter-Napoli il 4 gennaio, una ripartenza choc. E ancora, l’Inter può meditare sugli ultimi due mesi, tra fine aprile e inizio giugno, quando incontrerà Lazio, Roma, Napoli e Atalanta. Non una passeggiata, specie se serviranno ancora punti scudetto".