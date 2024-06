Stefano Sensi potrebbe restare in Lombardia. Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista svincolato dopo l'esperienza con l'Inter è nel mirino del Como ma anche del Monza, in cui ha già giocato. Le due squadre della regione, che saranno avversarie nel rpossimo campionato, potrebbero prima ancora duellare per avere il giocatore.