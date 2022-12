Dal 4 gennaio in poi, giorno in cui prenderà il via il secondo atto della Serie A 2022-23, l'Inter avrà un'arma tattica in più per tentare la rimonta scudetto, secondo la Gazzetta dello Sport: l’ipotesi del doppio play con Brozovic e Calhanoglu ad alternarsi in regia in modo da aumentare il raggio d’azione di Barella e renderlo più pericoloso in zona gol. "Nicolò senza palla sa andare come pochi e le aperture “da mezzala a mezzala” potrebbero essere la novità dell’Inter 2023.