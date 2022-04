Subito dopo Pasqua è in programma un incontro tra il Milan e il Sassuolo per Gianluca Scamacca, giovane attaccante nel mirino da mesi anche dell'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri vorrebbero tentare il doppio colpo Scamacca-Traoré e per questo Maldini vedrà Carnevali. Il percorso inverso, nella trattativa, potrebbero farla alcuni giovani milanisti come Colombo, Maldini, Brescianini e Nasti. "Carnevali in queste settimane ha ricevuto proposte superiori ai 40 milioni per il proprio centravanti ed anche per Traoré si prospettano proposte allettanti dall’Inghilterra. Insomma, la strada è ancora tutta da tracciare. Va ricordato, però, che soprattutto Scamacca sinora ha espresso la volontà di restare in Serie A piuttosto che andare di nuovo all’estero", sottolinea la rosea.