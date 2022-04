Quello splendido San Siro nerazzurro visto contro il Milan, totalmente esaurito in ogni ordine di posto, potrebbe ripetersi sabato sera contro la Roma. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, sono stati già staccati oltre 70mila biglietti: "Ne restano mille del settore ospiti (venduti 3.300), un po’ di terzo anello e qualche posto in tribuna rossa". Insomma, ancora una volta il popolo nerazzurro risponde presente e sarà l'arma in più della squadra campione d'Italia.