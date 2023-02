Oggi inizierà la missione Inter per la Samp, che si ritroverà a Bogliasco dopo il giorno di stacco concesso da Dejan Stankovic al gruppo per far sbollire la delusione di Monza, dove i blucerchiati sono stati raggiunti sul 2-2 al 99' da un rigore di Pessina. Lunedì, contro i nerazzurri, non ci sarà Pussetto, ieri operato a Barcellona, "ma confortano la crescita continua di Winks e l’ottimo momento di Gabbiadini, Augello e Djuricic. Non tutto, insomma, è perduto", si legge sulla Gazzetta dello Sport.