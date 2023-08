Lazar Samardzic dovrebbe firmare oggi il suo contratto con l'Inter. Ha svolto ieri le visite mediche ma, come spiega La Gazzetta dello Sport, "deve aspettare ancora papà e agente più avvocato per mettere l’ultimo autografo: non è un caso visto che in questa trattativa il gioco delle commissioni ha avuto un certo peso e, in alcuni momenti, ha indispettito pure il club di Zhang. Oggi, comunque, in viale della Liberazione ci sarà un’ultima revisione dei documenti e non sembrano ostacoli per il lieto fine".

Samardzic è rimasto direttamente a Milano, in modo da potersi allenare appena ci sarà la possibilità.