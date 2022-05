La Gazzetta dello Sport conferma: Romelu Lukaku è super pentito di aver lasciato l'Inter e ora vuole assolutamente riabbracciare il nerazzurro. "Le voci sul suo desiderio di tornare a Milano continuano a inseguirsi, anche se a oggi l’operazione sembra assolutamente impraticabile, sia per lo stipendio del belga sia per la chiusura netta del Chelsea a qualsiasi ipotesi di prestito. Certo, le vie del mercato sono infinite. Ma questa strada, al momento, non sembra proprio percorribile", spiega la rosea.