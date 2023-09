Secondo la Gazzetta dello Sport, la corsa scudetto sembra avviata verso un testa a testa tra Juve e Inter, un classico del nostro calcio, la rivalità più forte che c'è in Italia che parte da lontano. I colleghi della rosea hanno raccolto i momenti più significativi di questo duello ideologico a partire dal 1998, la stagione del famigerato derby d'Italia del rigore non concesso ai nerazzurri per fallo di Ronaldo su Iuliano. Poi si arriva al 5 maggio 2002, "la domenica della disfatta interista, che però va rivisitata con il senno di Calciopoli perché su quella volata scudetto pesa come un macigno un rigore negato a Ronaldo, sempre lui, in Chievo-Inter (2-2) di qualche settimana prima, con De Santis arbitro. Impossibile non pensare male, visto quello che accadrà nel 2006", si legge nel pezzo.

Quindi si arriva al 2006, con lo scandalo di Calciopoli, l’anno zero del nostro calcio. La Juve condannata alla retrocessione in Serie B, l'Inter che fa incetta di scudetti con di Roberto Mancini prima e Mourinho poi, l'uomo che restituisce agli interisti l’identità dell’interismo. "Lo scudetto del 2009, il primo del biennio moourinhia o, resta il più significativo: primi con 10 punti su Juve e Milan. Dieci gradi di separazione", si legge.

Nel post Triplete , la Juve risale al potere, grazie ad Antonio Conte e Massimiliano Allegri, con l’Inter decadente, finché proprio il tecnico salentino prende la guida della Beneamata e spezza il dominio bianconero vincendo il 19esimo scudetto della storia. "Conte si immerge nell’interismo quanto Mou. Una sera, dentro uno Stadium deserto a causa della pandemia, si lascia andare a un insulto e a un dito medio contro Andrea Agnelli. Uno strappo epocale, attenuato poi da un tentativo di ricomposizione, non sappiamo se riuscito", ricordano i colleghi.

Il resto è storia dei nostri giorni: "E siamo al passato prossimo, all’Inter di Simone Inzaghi che batte la Juve ai supplementari sia nella Supercoppa italiana del 2021 sia nella finale di Coppa Italia del 2022, successi che rimarcano come il vento sia cambiato un’altra volta, come oggi l’Inter sul campo sia davanti alla Juve".