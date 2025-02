Si fa dura per l'Italia mantenere le cinque squadre in Champions per la prossima stagione. Le eliminazioni in contemporanea già ai playoff di Juve, Milan e Atalanta hanno minato e non poco la possibilità di confermare il nostro calcio al top Uefa.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la Spagna, grazie al Real Madrid, allunga consolidando il secondo posto nel ranking Uefa, quello che concede un club in più. "Distanze non abissali, oltre mezzo punto (0,70), ma la situazione si fa drammatica: Ancelotti ha travolto il City, aumentando il contingente spagnolo nelle coppe, noi abbiamo perso per strada Milan, Atalanta e Juve. La classifica può ancora cambiare, ma il quadro si sta delineando. Inghilterra al comando, la Liga insegue, noi terzi".

Nelle sedici della Champions è rimasta solo l'Inter. I nerazzurri dovranno fare un'impresa per competere da soli con Real, Barça e Atletico. "La lotta si allarga poi alle altre coppe - si legge -. In Europa League, Lazio e Athletic Bilbao sono già agli ottavi. Oggi la Roma cercherà di strappare il pass contro il Porto, ma c’è anche la Real Sociedad che nell’andata ha vinto in Danimarca contro il Midtjylland. E poi la Conference: Fiorentina qualificata, oggi dovrebbe essere raggiunta dal Betis".

Si tratta - secondo la Gazzetta - di un ridimensionamento globale del movimento italiano. E premesso che arrivare terzi o quarti non cambia niente ai fini del posto supplementare in Champions, il Portogallo e la Germania, praticamente alla pari, si avvicinano un po’. Niente di preoccupante anche dal punto di vista del ranking assoluto, quello che garantisce al momento 4 posti alle 4 nazioni top (Inghilterra, Italia, Spagna e Germania): "Siamo e restiamo al secondo posto", sottolinea il giornale.