Paul Pogba e la Juventus ora tremano. Secondo la Gazzetta dello Sport, il francese potrebbe rivedersi in campo solo nel 2023, saltando quindi tutta la prima parte della stagione, Mondiale compreso. "Il piano iniziale del club prevedeva che Pogba fosse operato nel giro di pochi giorni a Santa Monica, dal professor Mandelbaum. Il consulto pre intervento però non è andato come il giocatore e il club speravano. La situazione sembrerebbe più grave del previsto, con tempi di recupero addirittura più lunghi di due mesi, e per questo motivo si è deciso di aspettare. Paul nella giornata di martedì ha lasciato Marina del Rey, quartier generale della Juventus durante la tournée americana, e da Los Angeles ha preso un volo per l’Italia. A Torino sarà visitato dallo staff bianconero e poi potrebbe raggiungere la Francia per farsi vedere da un medico di fiducia che dia un ulteriore parere sulle condizioni del suo ginocchio destro", riferisce la Gazzetta dello Sport.