"L’ultimo tassello verrà inserito nelle prossime ore, ma adesso sì che l’Inter è al completo. Anche il vuoto lasciato dall’addio di Milan Skriniar è stato colmato, ora Simone Inzaghi ha i famosi sei titolari di cui ha bisogno per puntare allo scudetto. E ovviamente per provare a ripetere una cavalcata emozionante anche in Europa". Insomma, secondo la Gazzetta dello Sport adesso i nerazzurri sono al completo anche nel reparto arretrato.

L'arrivo di Benjamin Pavard è senza dubbio un innesto di esperienza e qualità che innalza il livello globale. "Il passato da terzino lo rende abituato a fronteggiare gli avversari che puntano palla al piede: nonostante l’altezza (186 centimetri) e le gambe lunghe, Benjamin è reattivo nello stretto e veloce in progressione - si legge -. Non amava spingere, non era uno da continue sovrapposizioni, non una fabbrica di cross, ma sapeva inserirsi con i tempi giusti e creare superiorità numerica".