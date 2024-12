Tra gli aspetti in comune tra Raffaele Palladino e Simone Inzaghi c'è il fatto che entrambi sono ora allenatori ma in passato erano attaccanti, anche se con caratteristiche diverse. Ma anche che i due percorsi sono abbastanza simili. Lo fa notare La Gazzetta dello Sport mentre analizza la sfida di oggi in panchina durante Fiorentina-Inter.

Inzaghi ha cominciato la sua carriera da tecnico nelle giovanili della Lazio, poi è stato promosso in prima squadra. Stessa evoluzione per Palladino, partito dall'Under 15 del Monza fino alla promozione tra i grandi. Poi entrambi hanno ringraziato e salutato per sposare Inter e Fiorentina e applicare schemi di gioco diversi: 3-5-2 per il piacentino, virata sul 4-2-3-1 per il tecnico viola. "Il vero punto di divisione è nello status", rimarca la rosea. Inzaghi da allenatore vanta nove titoli, uno scudetto e otto tra Coppe Italia (3) e Supercoppe italiane (5), ma nel curriculum ha anche la finale di Champions League del 2023. Palladino non ha invece mai vinto nessun trofeo, ma la giovane è solo agli inizi e ha tutta la carriera davanti.