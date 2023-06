Il Bologna intende rinforzarsi in vista della prossima stagione e tra i nomi nella lista del d.t. Sartori c’è anche quello del 26enne belga Dodi Lukebakio, reduce da una buona stagione all’Hertha Berlino nonostnate la retrocessione e che negli ultimi tempi è stato accostato anche all'Inter. "Lukebakio è infatti andato in doppia cifra realizzando 11 reti in 32 partite di campionato e con la retrocessione la sua permanenza nella capitale tedesca appare improbabile, visto anche il contratto in scadenza la prossima estate - spiega il Corriere dello Sport -. Su di lui aveva preso informazioni anche l’Inter, mentre ora è il Bologna a valutare questo attaccante moderno, longilineo e versatile, che parte come esterno destro offensivo ma può giocare anche al centro senza essere una punta statica".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!