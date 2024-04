Nessuno come Milano. Nei campionati top a livello europeo - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - non c'è nessun'altra città capace di eguagliare la somma dei punti delle rappresentati come succede in Italia con Inter e Milan.

L'Inter ha stradominato il campionato, ma se la matematica vittoria del titolo non è ancora arrivata la "colpa" è dei cugini del Milan: sommando i punti, nerazzurri e rossoneri ne hanno fatto più di tutti, anche di Sporting e Benfica che si giocano la vittoria in Portogallo.

Più dietro tutte le altre metropoli calcistiche europee considerando due squadre per città: da Madrid (ok Real, male Atletico) a Manchester (City super, flop United), da Londra (Arsenal benissimo, così così il Tottenham quinto). Una corsa, quella di Milano, che parte da lontano come sottolinea la Gazzetta: solo cinque anni fa infatti la seconda stella sembrava un abbaglio, con la Juve a giocare un altro campionato e Inter e Milan a scannarsi per un posto nell'Europa che conta.

Il vento è cambiato e ora ci si aspetta che cambi anche in campo europeo, dove l'Inter ha già raggiunto uno status superiore, mentre il Milan è ancora attardato a livello Champions.