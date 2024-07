Luciano Spalletti ripartirà dalla difesa a tre. Secondo La Gazzetta dello Sport, dopo le incertezze dell'ultimo Europeo, il commissario tecnico prenderà una via più decisa in vista degli impegni in Nations League e qualificazioni mondiali.

Ci sarà il rientro dei Tonali e come detto una retroguardia con un'idea più vicina a quella affine al "blocco Inter". Proprio i giocatori nerazzurri, infatti, non erano stati felicissimi del passaggio a quattro, pur con impostazione a tre. Tra i nomi del nuovo corso anche Fabbian, reduce da un'ottima annata al Bologna, ma di proprietà dell'Inter.