La mancata qualificazione al Mondiale in Qatar della Nazionale italiana, complice la sciagurata sconfitta con la Macedonia, impatterà negativamente sul valore di mercato dei vari giocatori azzurri. Secondo la Gazzetta dello Sport, tra chi vedrà scendere il prezzo del proprio cartellino c'è anche l'interista Nicolò Barella: "Sembra folle discutere Barella che, in condizione, gioca due ruoli in uno, marcatore e incursore - si legge sulla rosea -. Però la storia del Barella “spremuto” comincia a preoccupare: all’Europeo era stato meno esplosivo dopo una grande partenza con l’Inter. Anche quest’anno stessa storia. Come se faticasse a reggere il ritmo “alla Barella” per tutta la stagione. Probabilmente sarà interista a vita, ma i 70 milioni di Transfermakt oggi sembrano tanti".