Il Napoli si radunerà mercoledì al centro sportivo di Castel Volturno, un giorno prima del viaggio verso Antalya, dove fino al 12 dicembre è stata organizzata una preparazione in trasferta con tanto di amichevoli a metà tra la tournée e un ritiro invernale. Del gruppo in partenza per la Turchia, ovviamente, non faranno parte i giocatori impegnati al Mondiale - Anguissa, Kim, Lozano, Olivera e Zielinski - mentre restano dei punti di domanda sulla presenza di Rrahmani, fermo ai box dalla trasferta di Cremona per un problema muscolare, e di Kvaratskhelia, indisponibile dal Liverpool per una lombalgia.