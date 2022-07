Da ieri Henrikh Mkhitaryan è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. L'armeno, con i suoi 23 titoli, è il giocatore col palmares più importante della nuova rosa di Simone Inzaghi. Successi in serie tra Armenia, Ucraina, Germania e Inghilterra, con la ciliegina della Conference League vinta poco più di un mese fa con la Roma. Nel mirino ora c'è lo scudetto con i nerazzurri, come lui stesso ieri ha spiegato nell'intervista post-annuncio.

"Esperienza, classe, duttilità, cultura del lavoro e della vittoria. Non c’è dubbio che l’Inter abbia trovato un tesoro a costo zero sul mercato, facendo anche arrabbiare un vecchio amico come Mourinho - spiega la Gazzetta dello Sport -. Nello scacchiere tattico di Inzaghi potrebbe ricoprire cinque ruoli. La mezzala è quello designato, partendo da sinistra - come Calhanoglu - per finire dietro le punte. Ma Micki può sostituire Brozovic in regia, giocare da trequartista puro e anche da seconda punta se necessario".