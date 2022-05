Come ricorda la Gazzetta dello Sport, tutto parte da Meret che si fa scippare palla da Pinamonti e concede il 2-2 all'Empoli pochi istanti prima del definitivo 2-3 ancora di Pinamonti. Un ko che di fatto ha estromesso il Napoli dalla lotta al titolo. Poi è stata la volta di Radu e del suo infelice debutto in campionato al Dall'Ara: un liscio che ha condotto al gol di Sansone e alla sconfitta dei suoi con il Bologna. Un risultato che ha complicato non di poco il cammino dell'Inter. "La costruzione dal basso non c’entra, se non per via indiretta, come riflesso condizionato. Ormai tanti giocatori hanno introiettato l’idea al punto di ricercarne la fattibilità anche nelle situazioni in cui il rischio è conclamato", evidenzia la Gazzetta. Ultimo "favore" a Pioli in ordine di tempo è quello di Terracciano, che ha depositato inavvertitamente sui piedi di Leao il pallone del definitivo 1-0 milanista al minuto 82 del match di San Siro.