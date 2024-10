Non arrivano notizie confortanti per la Juventus dagli Stati Uniti: si ferma Weston McKennie. Considerando le assenze dei vari Milik, Bremer (stagione praticamente finita), Francisco Conceiçao (squalificato), Nico Gonzalez (out per una lesione) e Koopmeiners (in forte dubbio per una frattura alla costola), in vista della Lazio, per Thiago Motta non sarà facile fare la formazione. E dopo c'è l'Inter.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'ex Schalke 04 oggi tornerà a Torino e farà nuovi esami tra domani e mercoledì. Le prime indagini effettuate in America però non sono incoraggianti (il comunicato della federazione parla di “lieve lesione”): per la mezzala si teme uno stiramento e quindi uno stop più lungo, che metterebbe a rischio pure Stoccarda e Inter.