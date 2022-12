"Romelu Lukaku ha vissuto il peggior Mondiale possibile: bloccato dall’infortunio al flessore della coscia sinistra, in campo solo nel finale nella sconfitta col Marocco, grande responsabile dell’eliminazione contro la Croazia con i suoi errori davanti alla porta". La Gazzetta dello Sport riavvolge il nastro e sottolinea il flop mondiale di Big Rom, che si aspettava tutta un'altra Coppa del Mondo per lui e per la sua nazionale. "Chiaro che il suo appeal internazionale sia calato: il mondo, che lo ha visto fallire il ritorno al Chelsea, da mesi prende atto dei suoi problemi, non dei suoi gol. Facile dire che la sua valutazione sia scesa, meno semplice quantificare".