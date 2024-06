La Roma non conferma Romelu Lukaku e allora il belga cerca un'altra squadra. Al Napoli sta per arrivare Conte e i pensieri vanno tutti lì, ma attenzione al Milan.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, i rossoneri devono trovare una punta e Big Rom può essere un'idea. I rapporti con il Chelsea sono buoni e l’operazione su base annuale ricorderebbe quella di Olivier Giroud, arrivato a quasi 35 anni quando molti lo consideravano in fase calante. Lukaku ha appena compiuto 31 anni e - come evidenzia la rosea - permetterebbe al Milan di avere una garanzia al centro dell’attacco. Sarebbe una strada alternativa al 9 giovane, forte, di prospettiva che tutti i tifosi aspettano in questa estate. Ma cosa ne penserà Ibrahimovic?