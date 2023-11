Un'Inter più consapevole e matura dopo il ko di Istanbul. E la faccia della squadra è quella di Lautaro Martinez, leader tecnico e non solo del gruppo di Inzaghi. Secondo la Gazzetta dello Sport, è come se la squadra si specchiasse in lui. Aiutano certamente i 14 gol messi a segno in 15 gare: super.

Ed è anche grazie all'argentino se oggi l'Inter si può considerare a pieno titolo una delle squadre migliori d'Europa. Inzaghi lo sa e sa di doverlo gestire in maniera sapiente, proprio come sta facendo. Gli impegni con l'Argentina sicuramente non faranno piacere al tecnico nerazzurro, soprattutto considerando che alla ripresa arriva la sfida alla Juve. Ma Lautaro già in passato ha dimostrato di trovare linfa vitale dalle gare con la Seleccion, senza patire troppo la fatica. Tanto lavoro di prevenzione ad Appiano: niente è lasciato al caso.