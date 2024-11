Sta tornando. Lautaro Martinez si sta mettendo a posto a livello fisico e si inizia a intravedere quella brillantezza mai avuta finora in stagione. Certamente non è ancora al massimo, ma il trend è positivo come confermano le ultime due prestazione. E ieri, con il Venezia, è stato lui il match-winner.

La Gazzetta dello Sport sottolinea infatti come Inzaghi continui a puntare sul suo leader, nonostante un'evidente gap con quello dello scorso anno. Il Toro ha l'incornata sempre pronta e ieri l'ha dimostrato per l'ennesima volta. Peraltro, la rete in campionato al Meazza gli mancava dal 28 febbraio scorso: 249 giorni dopo ecco la nuova gioia. Una gioia cercata fin dall'inizio, non a caso al 7' aveva sfiorato il gol e anche al 14' si era reso pericoloso con un colpo di testa.

Ora l'Arsenal e poi l'incrocio con l'ex amico Lukaku.