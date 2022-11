Lautaro Martinez il peggiore in campo nell'Argentina che, con molta fatica, ha superato il Messico nella delicatissima sfida della seconda giornata del Gruppo C dei Mondiali. La Gazzetta dello Sport boccia l'interista con un secco 5: "Fantasmi di se stesso, nella versione peggiore del Toro che si ricordi - si legge -. Zero spunti, non basta l'alibi dei pochi palloni giocabili. Per dire, su una girata di testa del primo tempo avrebbe potuto fare meglio".