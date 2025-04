Che partita di Lautaro Martinez! Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, l'argentino semplicemente "è l'Inter". La rappresenta in tutto e per tutto. Un condottiero totale, come dimostra una volta di più la partita di ieri e non solo per il gol che ha stappato il match dopo l'assist del gemello Thuram.

"Alla fine Lautaro e Thuram sono stati coinvolti insieme in 22 reti ognuno in questa stagione: il primo è a 19 centri totali più tre assist, il secondo ne somma 15 più 5", sottolinea la rosea.

"Dopo aver tiranneggiato in A nell’anno della nuova stella, ci si aspettava da Lautaro proprio questo: il decollo europeo, le reti nelle notti pesanti di Champions. Quella di ieri era la settima, gliene manca una sola per agguantare il record nerazzurro in una stagione di questa Coppa, Eto’o a 8 nel 2010-11 post-Triplete. In generale, è a 22 con l’Inter sommando tutte le competizioni europee e sta nel Pantheon dei grandi di casa: siede accanto a Roberto Boninsegna, mentre solo Spillo Altobelli ne ha fatti di più, 35", puntualizza la Gazzetta.

Ma Lautaro va oltre i gol: è sacrificio, esempio, leadership. Insomma... è l'Inter.