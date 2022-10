La Fiorentina aspetta l'Inter in un Franchi tutto esaurito (attesi 35mila spettatori), Vincenzo Italiano punta a sfatare il tabù legato a Simone Inzaghi. L’ultimo successo della Viola in A contro l’Inter risale al 22 aprile 2017 (finì 5-4) mentre il tecnico gigliato non ha mai battuto il piacentino: come ricorda La Gazzetta dello Sport, infatti, finora il bilancio dell'ex Spezia è di tre sconfitte e un pari.