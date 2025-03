In casa Inter le preoccupazioni non sono mancate fino all'ultimo secondo, quando contro l'Atalanta, ultima sfida prima della sosta, Inzaghi è stato costretto a sostituire Denzel Dumfries che lascia ancora una volta in emergenza le corsie dei campioni d'Italia. Ma ora l'allenatore piacentino può pensare a sostituirlo senza entrare in crisi perché se è vero che continuano a cadere pezzi dei lati più estremi della sua Inter, dall'altro è anche vero che "per un esterno che si è fermato ce n’è un altro che lavora a tutta per rimettersi in moto tra sette giorni, quando a San Siro si presenterà l’Udinese: Matteo Darmian.

L'ex United "aspetta solo il semaforo verde per il rientro in gruppo, che arriverà presumibilmente tra martedì e mercoledì, poi potrà riprendersi quel posto da titolare che gli manca da Inter-Lazio di Coppa Italia, partita durante la quale si era fermato per una distrazione muscolare alla coscia destra". Un mese dopo, Inzaghi ritrova il suo uomo di esperienza e potrà contare nuovamente, oltre che su Dimarco, anche su Matteo. Certo, un ritorno che "andrà maneggiato comunque con cura, anche perché subito dopo la sfida con l'Udinese arriverà un derby di Coppa Italia da affrontare ancora senza Dumfries".

L’olandese si sottoporrà agli esami strumentali con il capitano, nella giornata di domani e i tempi di recupero potranno essere valutati con più certezze, "anche se in casa interista le previsioni guardano già oltre, diciamo tra Parma e Bayern". Intanto anche Zalewski è sulla via del recupero e all’occorrenza può giocare a destra e in alternativa il "piano B conduce a uno dei due centrali di destra: sia Pavard che Bisseck possono muoversi da esterni, il tedesco lo ha fatto con l’Atalanta, proprio dopo l’uscita di Dumfries".

