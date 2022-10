" Kristjan Asllani ha passato due notti insonni, ma ora è tempo di guardare avanti. Lui, che fa della personalità uno dei suoi punti di forza, si è smarrito nel momento topico al Camp Nou, sotto i fischi dei 90 mila tifosi blaugrana". La Gazzetta dello Sport descrive così la grande occasione fallita in pieno recupero a Barcellona da centrocampista albanese: niente di drammatico, ma quel gol (o quell'assist) avrebbe cambiato il presente dell’Inter e forse anche il suo destino. Per ripartire, però, l'errore è da cancellare in fretta.

Adesso Asllani dovrà rialzare la testa e lanciare nuovi segnali a partire da domani, quando contro la Salernitana il tecnico Inzaghi gli darà ancora una volta le chiavi della mediana per rimpiazzare Brozovic. E stavolta Kristjan non dovrà tremare. "Per un ragazzo cresciuto nel mito nerazzurro, indossare la maglia dell’Inter pesa ancora di più - scrive la rosea -. Ma Asllani gode della massima fiducia del club (unico vero investimento estivo, affare da 14 milioni più bonus) e dei compagni. La carezza di Lautaro dopo Barcellona è stata un’immagine bella e forte e Kristjan ora vuole ringraziare a modo suo, magari aiutando il Toro a sbloccarsi anche in campionato, dove non segna da oltre un mese".