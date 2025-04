L’Inter non perdeva una partita di Serie A contro la Roma dal 1° ottobre 2022: allora i giallorossi si erano imposti per 2-1, sempre a San Siro. La Gazzetta dello Sport mette in risalto una curiosità: anche in quella stagione, tre giorni dopo il ko con la Roma, i nerazzurri di Inzaghi affrontarono il Barcellona in Champions, proprio come succederà mercoledì sera. I nerazzurri sembravano sull'orlo del precipizio, ma vinsero 1-0 grazie a un gol di Calhanoglu.

In quel caso si trattava della terza partita della fase a gironi. Da lì iniziò la risalita nella stagione che si concluse con la finale di Istanbul.