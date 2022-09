È Federico Dimarco il più positivo degli azzurri (e dei nerazzurri) in campo a San Siro in Italia-Inghilterra. Per lui nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport (che lo definisce come "inesauribile") arriva un 7 pieno, mentre Francesco Acerbi strappa un 6. Il meno brillante è Nicolò Barella, 'punito' con un 5.