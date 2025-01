Inzaghi si affida alla Thu-La per cancellare il ricordo di Riad e battere il Venezia, in modo da riallacciare subito il filo di un discorso bruscamente interrotto proprio sul più bello, dopo aver fatto filotto in campionato e aver schiantato l'Atalanta in Arabia.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il tecnico ha bisogno che i due comincino a viaggiare alla stessa velocità. "E i segnali in questo senso, al netto della delusione complessiva post Riad, sono positivi - si legge -. Perché Lautaro almeno dal punto di vista personale proprio in Supercoppa ha ritrovato il gol, una rete importante pur se inutile ai fini del risultato. Ed è la molla che può restituire fiducia all’argentino, il trampolino che può cambiare i connotati a quello che lui stesso ha definito «il momento peggiore della mia carriera», forse con una dose di autocritica persino eccessiva. Magari lo aiuteranno anche i sorrisi di Thuram, uno che dentro uno spogliatoio è fondamentale anche dal punto di vista psicologico".

Un dato fa impressione: insieme non vanno in gol in campionato dal maggio scorso, giorno di Frosinone-Inter. È tempo di aggiornarnamento.